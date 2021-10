I Bengala Fire sono quattro giovani della provincia di Treviso tra i 23 e i 28 anni. Sono un gruppo brit-rock, mettono insieme diverse influenze musicali ma sono uniti da un amore sconfinato per il rock ‘n’ roll. Ieri nel primo Live di X Factor 2021 (su Sky e NOW, sempre disponibile on demand), dove sono in gara nel roster di Manuel Agnelli, hanno proposto il rock di “Valencia”, già apprezzata alle Audition.