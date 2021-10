20 anni di Torino, Fellow è un cantautore dai capelli riccissimi e dalla voce soul che canta sia in italiano che in inglese; ha una voce che sembra classica pur risultando attuale. È grande fan di Mika, e a X Factor 2021 – ieri il primo Live, su Sky e NOW e sempre disponibile on demand – è proprio uno dei componenti del suo roster. Fellow ieri sera ha esordito a #XF2021 cantando “Fire”, il suo primo pezzo originale.