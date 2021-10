Ainett Stephens ha parlato di suo figlio Christopher, 6 anni, affetto da autismo e lo ha fatto durante la puntata di ieri 29 ottobre del Grande Fratello Vip: “Improvvisamente ha smesso di parlare, abbiamo visto un cambiamento drastico. La neuropsichiatra ha visto subito che c’era qualcosa che non andava. Io mi sono annullata. La dottoressa mi ha detto che mio figlio non sarebbe mai guarito e non potevo annullarmi per sempre. Tante volte chi ha un figlio affetto da autismo deve andare da uno psicologo per farsi aiutare ad accettare questa situazione. Io però Christopher non lo cambierei con nessun bambino al mondo“, ha spiegato ad Alfonso Signorini. Ainett ha specificato che nessun genitore vorrebbe avere a che fare con una diagnosi del genere ma che ogni cosa che suo figlio fa è speciale per lei. Sonia Bruganelli, opinionista in questa edizione del reality, ha allora preso la parola per parlare di sua figlia Silvia operata per un truncus (arteriosus) di livello A appena nata e colpita da una ipossia che le ha lasciato danni permanenti al cervello a 7 anni dall’intervento: “Capisco la tua forza. Spesso si tende a non voler vedere perché si ha paura di tutto ciò che si deve affrontare. L’unica cosa che mi sento di dire, io che vivo una situazione simile alla tua, che ci sono persone come me non sono ancora riuscita a vedere la disabilità di mia figlia come un dono. Avrei voluto che mia figlia potesse correre, ora ha 19 anni, sono felice per te che con la fede sei riuscita a essere forte, ma bisogna rispettare le persone che non la vedono come un dono”, ha detto la moglie di Paolo Bonolis.