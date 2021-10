35 anni da Ponsacco (Pisa), Erio è musicista e insegnante di canto, porta a #XF2021 il suo progetto new soul (o, dice lui, “avant pop”) con una forte componente visiva e performativa. Ieri nel primo Live di X Factor 2021 (su Sky e NOW, sempre disponibile on demand), dove è in gara nel roster di Manuel Agnelli, ha rieseguito “Amore Vero”, dopo averla già cantata durante i Bootcamp.