Arisa balla ancora? Pare di sì. Nonostante la foto con la gamba fasciata, la cantante sembra nella possibilità di partecipare alla puntata di stasera di Ballando con le Stelle. “Sto cominciando a diventare una vera ballerina perché dicono che gli atleti sono pieni di infortuni e un vero atleta è sempre infortunato. Mi sento quasi soddisfatta e orgogliosa di questa fasciatura che ho fatto io con l’aiuto di mia cugina che ringrazio, perché lei è un’ortopedica”, ha raccontato in una Instagram story. Poi l’aggiornamento: “Sono felicissima perché mi sento meglio. C’è un bel sole a Roma e non vedo l’ora di entrare in sala per provare questa coreografia. Spero oggi di riuscire a impararla tutta, di farla bene in studio, è una coreografia molto difficile rispetto a quelle che sono le mie abitudini da ballerina… Che voi sapete, sono eccelse. Vi ringrazio tantissimo per tutti i direct che mi avete scritto con tanti cuoricini. Rispetto alla voglia di sapere le mie condizioni di salute, non vi preoccupate, io ho i poteri quindi ce la metterò tutta comunque. Vi voglio tanto bene, seguiteci ma votateci solo se vi piace”. La vedremo in pista…