Finalmente i Ferragnez – così come i fan amano chiamare Chiara Ferragni e Fedez – possono tirare un sospiro di sollievo: la secondogenita Vittoria sta bene ed è stata dimessa dall’ospedale oggi 29 ottobre. La bimba, costretta a trascorrere alcuni giorni presso l’Ospedale dei Bambini ‘Vittore Buzzi’ di Milano a causa dell’Rsv (Respiratory syncytial virus), è stata fotografata dalla coppia sorridente, sulla via di ritorno verso casa.

Il rapper milanese ha pubblicato alcuni scatti insieme ai medici e agli infermieri dell’ospedale “ringraziandoli di cuore”. L’imprenditrice digitale, invece, ha postato un tenero scatto della bimba nel passeggino e la scritta: “Pronte per andare a casa”. Poi ha ripubblicato i ringraziamenti allo staff medico fatti dal marito e ancora una foto della famiglia al completo e la didascalia: “Siamo finalmente a casa e non potremmo essere più felici“.

In questi giorni Chiara e Fedez sono stati investiti da una grande preoccupazione per le condizioni della bambina, di soli sette mesi. I fan hanno potuto seguire l’evoluzione della vicenda attraverso le Instagram stories dei genitori della piccola. Dall’appello lanciato dall’artista milanese: “Epidemia virus respiratorio in neonati, è allarme: ospedali italiani pieni. Se avete bimbi piccoli fate molta attenzione mi raccomando”, alle parole di ieri 28 ottobre di Ferragni: “Sta sempre meglio ma i livelli di ossigeno non sono ancora tornati regolari. Mandatele energia positiva così finalmente potremo lasciare l’ospedale e tornare a casa”. Dopo circa una settimana di paura, adesso possono tornare a sorridere. Tutti e quattro insieme.