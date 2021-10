Zayn Malik e Gigi Hadid: belli, ricchi e famosi. Insieme dal 2015, hanno fatto sognare per anni i numerosissimi fan. Per intenderci: lui è seguito da 42,6 milioni di persone su Instagram e 31 milioni su Twitter. Lei rispettivamente da 70.8 milioni e 10.5 milioni. Ma bisogna parlare al passato perché la coppia, che ha dato alla luce la bimba Khai nel 2020, pare si sia definitivamente separata.

Stando a quanto riportato da TMZ, a pesare ci sarebbe stata anche una lite molto violenta, degenerata in un’aggressione verbale e fisica da parte del cantante a Yolanda Hadid, la ‘suocera’ (di fatto la coppia non è mai convolata a nozze), pronta a sporgere denuncia. Nonostante l’artista dapprima avesse respinto ogni accusa, ora è lo stesso TMZ a riportare alcuni dettagli sconcertanti sulla vicenda. Sembra, infatti, che Zayn sia stato accusato di 4 reati di molestie e, sebbene un documento ufficiale affermi che si è dichiarato colpevole di uno di questi, i funzionari del tribunale sostengono invece che a loro non risulta nessuna traccia di questa sua ammissione di colpa. Secondo i documenti, ottenuti da TMZ, Zayn era nella propria casa in Pennsylvania il 29 settembre quando è nata una discussione. Presumibilmente ha chiamato Yolanda una “fo**uta t**ia olandese”, le ha ordinato di “starne lontana dalla (propria, ndr) ca**o di figlia”. In seguito, in una frase ancora non contestualizzata: “il fo**uto sperma che è uscito dal mio fo**uto ca**o“. Quindi ancora l’avrebbe spinta contro un comò causandole “dolore fisico e angoscia”. Zayn nega qualsiasi contatto fisico.

Poi ancora “Il cantante – sempre secondo TMZ – si sarebbe scagliato verbalmente contro Gigi: ‘Tira fuori le pa**e e difendi il tuo partner da questa ca**o di madre’. “In seguito uno scontro anche con una guardia di sicurezza presente. Zayn non ha contestato le molestie ed è stato multato e nei suoi confronti disposte alcune restrizioni. Ha 90 giorni di libertà vigilata per ogni conteggio, per un totale di 360 giorni. Deve anche completare un corso di gestione della rabbia e un programma di violenza domestica. Non deve avere contatti con Yolanda né con la guardia. Tutto questo sarebbe avvenuto dopo la loro separazione, non sarebbe dunque questo il motivo del loro allontanamento”, si legge sul sito americano.

Solo qualche ora fa l’ex cantante degli One Direction aveva replicato via Twitter, scrivendo: “Come tutti voi sapete, sono una persona molto riservata e vorrei creare uno spazio sicuro e privato in cui far crescere mia figlia”, aveva esordito il 28enne. “Un posto in cui tutti i miei problemi familiari non vengano buttati su un palcoscenico mondiale, dove tutti possano frugare e farti a pezzi. Nel tentativo di proteggere questo spazio, non accetto di contestare insinuazioni su una discussione avuta con un membro della mia famiglia, entrato nella nostra casa mentre la mia compagna era fuori parecchie settimane fa”. E ancora: “Questa era e doveva rimanere una questione privata, ma sembra che per ora ci siano divisioni e nonostante i miei sforzi per riportarci in un ambiente familiare pacifico che possa permettermi di fare da co-genitore a mia figlia nel modo in cui si merita, questa storia è stata fatta ‘filtrare’ alla stampa”, ha proseguito Zayn.

“Spero però che tutte le persone coinvolte possano rappacificarsi e mettere da parte le dure parole che sono state pronunciate e, ancora più importante, rimarrò vigile per proteggere Khai e darle la privacy che si merita”, aveva infine concluso. In una nota ufficiale, Malik aveva anche ribadito: “Nego categoricamente di aver colpito Yolanda Hadid e per il bene di mia figlia mi rifiuto di fornire ulteriori dettagli e spero che Yolanda riconsideri le sue false accuse e sposti la sua attenzione verso la risoluzione di questi problemi familiari in privato”. E a pesare c’è ancora il silenzio di Gigi. Si attendono aggiornamenti per fare chiarezza su quanto accaduto.

pic.twitter.com/Idwdx1PZdB