L’amore sempre al centro della vita di Elisabetta Canalis. Lo ha ribadito con forza nella lunga intervista che ha rilasciato al settimanale Grazia. L’ex velina, forse una tra le più amate della storia di Striscia La Notizia, si racconta a cuore aperto, tra passato e presente. E parlando di passato, non poteva non far riferimento ad alcune storie molto importanti, prima di incontrare l’attuale marito, Brian Perri, con il quale ha messo su famiglia e dalla cui unione è nata la piccola Skyler. Il tradimento ha segnato anche un po’ la sua vita, per questo si è molto rivista in Ambra Angiolioni la cui storia d’amore finita con Massimiliano Allegri è stata al centro, nei giorni scorsi, del gossip nazionale. “Sono cresciuta – afferma la showgirl – sono una donna che comprende le altre donne. Nella storia di Ambra mi sono immedesimata. In passato mi sono trovata nella sua posizione, sono stata tradita anch’io. Avere il cuore a pezzi e sentirselo ricordare non è piacevole. Se guardo indietro ripenso a me con tenerezza”.

L’incontro con Brian Perri le ha stravolto, nel migliore dei modi naturalmente, la vita. Attualmente Elisabetta Canalis vive stabilmente a Los Angeles, ma continua a lavorare in Italia dove, nelle scorse settimane, è stata ospite de “Le Iene” e conduce “Vite da Copertina”. Pur essendo faticoso, fa la spola tra gli Stati Uniti e l’Italia, sapendo di poter contare, soprattutto nella crescita della figlia, del supporto di suo marito. “Non è semplice. Appena finisco di registrare, prendo il primo volo per Los Angeles. Mia figlia va a scuola e io voglio essere lì ad accompagnarla. Mio marito Brian è un essere umano speciale, che oltre ad amarmi, vuole anche il mio bene. È al mio fianco sempre, nella gioia e nel dolore. E tollera i miei difetti. Quando le amiche mi chiedono consigli sentimentali io dico: ‘Mai perdere di vista il vero motivo per cui quella persona l’hai sposata’”.

Oltre alla storia d’amore con Brian Perri, sembrerebbe che sia stato proprio il gossip il motivo principale della scelta di voler vivere in America. “So che cosa vuol dire essere sulle pagine dei giornali per le tue questioni private. Molte persone la vivono comunque bene, a me cambiava la giornata. Cammini per la strada, vai dal salumiere e tutti si sentono liberi di dire il loro pensiero”. La sua non è ingratitudine, anzi. Ama i suoi fans e riconosce tutti i privilegi della sua vita da donna di spettacolo. Ma la regola di Pippo Baudo è un evergreen anche per lei: “Se fai questo lavoro e sei di malumore, stai a casa”.