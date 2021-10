È una donna di 84 anni – Maria Rosa Fiore – la vittima dell’esplosione avvenuta alle 7:40 di questa mattina in una palazzina di piazza Sabin, a Pinerolo (Torino), per cause ancora da accertare. Il cadavere carbonizzato dell’anziana – originaria di Rovello (Cuneo) – è stato trovato sotto le macerie del suo appartamento, al terzo piano dello stabile. Trasportato all’ospedale Cto, con ustioni di primo grado sull’80% del corpo, il marito Dario, che proprio ieri aveva festeggiato i 74 anni. I vigili del fuoco, al termine delle ricerche, escludono la presenza di dispersi tra le macerie, mentre inizialmente si era parlato di altre due persone rimaste intrappolate nell’edificio.

All’ultimo piano della palazzina di dodici alloggi si è verificato prima un incendio e poi uno scoppio. Infine il crollo. Feriti anche altri due condomini, riferisce il 118, che si trovano all’ospedale di Pinerolo con lesioni meno gravi, mentre un’altra persona si è presentata da sola al pronto soccorso cittadino. Illese, ma ancora spaventate, altre 16 persone: “Mi ero svegliato da poco, stavo bevendo il caffè quando c’è stata l’esplosione. Ci sono macerie dappertutto, è stato tremendo“, ha raccontato una residente di piazza Sabin.

Alcuni residenti riferiscono anche di “un forte odore di gas“. Nell’appartamento della vittima – secondo i testimoni – negli giorni scorsi erano stati effettuati alcuni lavori per montare una nuova cucina. I soccorsi stanno fornendo anche assistenza psicologica. Le operazioni sono coordinate dal direttore del Dipartimento 118 Regione Piemonte, Mario Raviolo.