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Dopo avere scoperto il tradimento del marito, lo ha narcotizzato e poi evirato. È successo nella giornata del 1 maggio ad Angri, in provincia di Salerno. La donna, 35 anni, si trova ora nel carcere di Fuorni, mentre il marito 41enne è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Umberto I di Nocera inferiore. Sul movente le indagini faranno maggiore chiarezza, ma l’ipotesi più accreditata, come riporta il Messaggero, è quella che la vittima avesse un’amante. La coppia è originaria del Bangladesh e sul caso stanno indagando i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore che, coordinati dal comandante Gianfranco Albanese, hanno effettuato una prima ricostruzione di quanto accaduto.

Secondo gli agenti l’uomo è stato narcotizzato durante il pranzo perché, stando alle dichiarazioni del 41enne, avrebbe cominciato a sentire una forte sonnolenza già quando era seduto a tavola. Poi, mentre dormiva, la moglie gli ha tagliato di netto i genitali. A quel punto la vittima, trascinandosi fuori dall’abitazione, è riuscito a chiedere aiuto ai vicini che hanno chiamato il 118. I carabinieri, coordinati dal pm Gianluca Caputo, hanno arrestato la donna in quasi flagranza con l’accusa di tentato omicidio a causa delle gravissime lesioni procurate.