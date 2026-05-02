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Ultimo aggiornamento: 11:10

Angri, scopre il tradimento del marito: la moglie lo narcotizza e lo evira nel sonno

di Redazione Cronaca
La vittima, originaria del Bangladesh come la moglie, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Umberto I di Nocera inferiore. La donna di 35 anni è stata arrestata per tentato omicidio e si trova ora nel carcere di Fuorni
Angri, scopre il tradimento del marito: la moglie lo narcotizza e lo evira nel sonno
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Dopo avere scoperto il tradimento del marito, lo ha narcotizzato e poi evirato. È successo nella giornata del 1 maggio ad Angri, in provincia di Salerno. La donna, 35 anni, si trova ora nel carcere di Fuorni, mentre il marito 41enne è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Umberto I di Nocera inferiore. Sul movente le indagini faranno maggiore chiarezza, ma l’ipotesi più accreditata, come riporta il Messaggero, è quella che la vittima avesse un’amante. La coppia è originaria del Bangladesh e sul caso stanno indagando i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore che, coordinati dal comandante Gianfranco Albanese, hanno effettuato una prima ricostruzione di quanto accaduto.

Secondo gli agenti l’uomo è stato narcotizzato durante il pranzo perché, stando alle dichiarazioni del 41enne, avrebbe cominciato a sentire una forte sonnolenza già quando era seduto a tavola. Poi, mentre dormiva, la moglie gli ha tagliato di netto i genitali. A quel punto la vittima, trascinandosi fuori dall’abitazione, è riuscito a chiedere aiuto ai vicini che hanno chiamato il 118. I carabinieri, coordinati dal pm Gianluca Caputo, hanno arrestato la donna in quasi flagranza con l’accusa di tentato omicidio a causa delle gravissime lesioni procurate.

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