Sono giorni che Belén Rodriguez è nell’occhio del ciclone. Il motivo? È duplice. Da un lato c’è la presunta fine della storia d’amore con Antonino Spinalbese, cui è legata da due anni e con il quale ha dato la luce a Luna Marì (nata il 12 luglio 2021). Dall’altro uno scatto pubblicato su Instagram. Si tratta di un selfie della showgirl argentina, bella come sempre ma con il labbro superiore diverso dal solito. E se qualcuno la apprezza: “Mamma mia quanto puoi essere bella?” scrive Laura Chiatti, la maggior parte dei commenti sono negativi.

“Farei causa al chirurgo plastico”, scrive qualcuno. Oppure: “Sempre bella ma le labbra stanno diventando più grosse del viso“. E ancora: “Sei così bella ma perché storpiarsi le labbra? Non capisco”. Qualcuno ci prova in spagnolo: “Esos labios no… (queste labbra no, trad)”, qualcun altro usa “l’ironia”: “Hai incontrato pure tu McGregor?” (facendo riferimento al recente episodio che ha visto coinvolto Francesco Facchinetti). La risposta di Belén? Non pervenuta. Sarà abituata alle critiche.