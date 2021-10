“Single finché non trovi la persona che non ha paura della tempesta”, aveva scritto Belén Rodriguez su Instagram nella giornata di martedì 26 ottobre. Non si è fatta attendere la replica di Antonino Spinalbese, cui è legata dal 2020 e dal cui amore è nata, il 12 luglio 2021, Luna Marì. È proprio lei la protagonista del post pubblicato sui social dall’hair-stylist a poche ore da quello della ‘sua’ Belén. Uno scatto della piccola in braccio ad una donna con i capelli lunghi e castani (la showgirl argentina?) e la didascalia: “Anche se prendessi un ergastolo. Sto con te. Finché non mi seppelliscono. Sto con te. Voglio viver sempre il brivido. Di star con te”. Queste le parole di una canzone del giovane cantautore Blanco e ripubblicate da Antonino, come se fosse stato lui a scriverle.

Che sia un primo passo per la riconciliazione? Può darsi. Rodriguez, infatti, ieri 27 ottobre ha ripubblicato lo scatto sulle proprie Instagram stories. Inoltre, in serata, il ragazzo (classe 1995) ha postato sui social prima un video in cui una donna balla a ritmo e sotto qualcuno a gran voce: “Belén, Belén, Belencita”. Poi uno scatto di alcuni calici di vino e tra le persone taggate, oltre alla modella e showgirl Claudia Galanti, spunta proprio Belén. E ancora dalle stories di altri amici si vede Belén ballare sul palco scatenata sulle note di Crazy in Love di Beyoncé. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene? La soap continua.