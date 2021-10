Difficile che a Dagospia e alla rubrica A Lume di Candela sfugga qualcosa. Così è anche nel caso di Diletta Leotta. Finita la storia con Can Yaman (per molti una vera e propria ‘lucherinata’), la giornalista sarebbe stata avvistata a Milano con il modello Giacomo Cavalli. Sarà lui ad aver preso il posto dell’attore turco nel cuore della Leotta? Sul sito diretto da Roberto D’Agostino di legge: Solo amici, un flirt passeggero o l’inizio di una nuova storia d’amore?”. Cavalli ha 27 anni, è laureato in Economia e Gestione Aziendale e fa il modello, a suo dire, per caso.

