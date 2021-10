“A 9 anni, guardando la tv, ho deciso che avrei sposato il papà di Aurora (Eros Ramazzotti, ndr) e mia madre mi diceva: ‘Ma questa è matta’”. A rivelarlo è Michelle Hunziker che, con l’ironia e la spontaneità che la contraddistinguono, ha rivelato questo aneddoto inedito al settimanale F. “Nella prima parte della mia vita sembrava tutto scritto, con coincidenze incredibili”, ha raccontato la showgirl svizzera riavvolgendo il nastro dei ricordi: “Ho visto Eros in tv e già a 9 anni sapevo già che lo avrei sposato nonostante mia madre pensasse fossi matta. Poi nella mia vita è entrato Tomaso (Trussardi ndr). È stata la svolta. È arrivato e ha sfondato la porta del mio cuore. Lui è uno che non si arrende mai, anche di fronte a una donna che pensava di non ricostruirsi più una famiglia… Anche se era anche più giovane, ma mi ha subito dato il senso del progetto, qualcosa che mancava nelle poche esperienze che avevo avuto dopo il mio primo marito”, ha concluso Michelle Hunziker.