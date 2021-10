La Prima della Scala di Milano è già sold out. Sono andati praticamente esauriti in poche ore i biglietti per il Macbeth diretto da Riccardo Chailly con la regia di Davide Livermore che il 7 dicembre inaugurerà la stagione lirica del Teatro alla Scala. Le vendite hanno aperto alle 10 di mercoledì 27 ottobre e già prima di pranzo erano tutti esauriti: non solo i biglietti di galleria (da 120 a 420 euro) ma anche i biglietti più cari da tremila euro. Dopo lo stop dello scorso anno, quando la Scala per il 7 dicembre ha registrato un gala di stelle internazionali della lirica andato in diretta su Rai 1, quest’anno l’iconico appuntamento di Sant’Ambrogio tornerà in presenza con un cast che include Luca Salsi e Anna Netrebko.

Il cast di Macbeth vede infatti protagonisti anche Ildar Abdrazakov e il tenore Francesco Meli. La coppia Chailly-Livermore torna cosi’ a firmare la quarta apertura consecutiva del 7 dicembre: Attila nel 2018 (sempre con Ildar Abdrazakov), Tosca nel 2019 con Anna Netrebko, Luca Salsi e Francesco Meli, e nel 2020 lo spettacolo ‘A riveder le stelle‘. Molto bene le vendite anche per tutte le altre cinque repliche dello spettacolo.