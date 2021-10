“No”, questa la risposta di Ornella Vanoni (poi cancellata) sotto al post pubblicato da Fiorella Mannoia il 22 ottobre scorso su Twitter, in cui la cantante romana festeggiava il ‘Premio Tenco 2021’. In molti si sono interrogati sul significato di quell’uscita della cantante evidentemente fuoriluogo. E infatti un errore, come chiarito poco dopo dalla stessa Vanoni: “Scusate, al posto di un cuore ho messo no!“. Neanche a dirlo, il tweet è diventato subito virale. “Ti perdoniamo tutto Ornella, sei mitica”, ha scritto una ragazza. E un altro utente: “Cara Ornella, sono sicuro che nessuno se la sia presa”. E per qualcuno potrebbe diventare una nuova moda: “D’ora in poi utilizzerò anche io No al posto del cuore”.

A proposito dell’ambito premio ricevuto il 21 ottobre scorso, invece, Mannoia ha commentato: “Un premio che mi fa molto piacere anche se parlare di carriera mi fa pensare anche che sia premiata la mia vecchiaia“, ha esordito. Poi ha aggiunto: “Ma sono felice di questo riconoscimento e di essere tornata al Premio”. Con questo premio alla carriera, Mannoia è arrivata a quota sette, comprendendo anche le sei targhe ricevute in precedenza per dischi e canzoni. “Ricordo di essere anch’io partita da qua, vinsi la prima Targa Tenco con il mio album Canzoni per parlare, era il 1988, e per noi allora era il premio più prestigioso a cui si potesse ambire”, ha infine concluso.