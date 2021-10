Ancora scintille tra Serena Enardu e Miriana Trevisan. La prima, ex tronista di Uomini e Donne, la seconda invece ex volto di Non è la Rai ed ora concorrente del Grande Fratello Vip6. Cosa hanno in comune? Un uomo, ovvero Pacifico Settembre, in arte Pago. Il cantante, che è stato sposato dal 2003 al 2013 con Miriana e dal loro amore è nato il figlio Nicola, poi ha avuto una lunga storia con Serena (ormai terminata). Quest’ultima, lontana dai riflettori, ora ha voluto commentare il flirt più discusso della sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini: quello tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan.

Alla domanda di un utente: “Cosa ne pensi della ‘signorina’ che ti ha criticato e ora è finita sotto le coperte del povero Nicola?”, l’ex tronista del talk di Maria De Filippi ha così risposto: “Penso che per essere se stessi ci vogliono le pa**e. In una società come questa bisogna prendere per il cu*o tutti e a volte vanno avanti le persone che sotto sotto le coperte si muovono tanto bene“. Le critiche cui faceva riferimento il fan di Enardu sono quelle mosse da Miriana Trevisan nel 2020, quando nella Casa di Cinecittà vi erano proprio Pago e Serena: “Queste offese contro la famiglia di Pago sono di poco gusto”, aveva detto. E poi ancora: “Nostro figlio Nicola non guarda più suo padre in tv. Da quando è entrata Serena si è dispiaciuto perché la sorpresa per il papà nella Casa del Grande Fratello avrebbe dovuto essere lui”.

Enardu, invece, con ‘l’episodio delle coperte’ si stava riferendo ad alcuni momenti di coccole tra Miriana e il figlio di Patrizia Mirigliani. I due sono stati immortalati dalle telecamere del programma in atteggiamenti intimi, qualcuno ha addirittura parlato di “movimenti sospetti”.