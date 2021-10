Miriana Trevisan e Nicola Pisu si avvicinano, scappano e si ritrovano. Sembra già partita in salita la relazione tra i due tanto che lei stessa, durante la diretta del Grande Fratello Vip 6 andata in onda venerdì 22 ottobre, ha detto: “Alcune volte mi sembra di parlare da sola, c’è poco dialogo. Lui è uno emotivo, me lo ha spiegato”. Poco dopo Alfonso Signorini ha mostrato alla coppia alcune reazioni al loro flirt. Tra queste, quella di Patrizia Mirigliani, la mamma di Nicola. “Voi lì vivete in una bolla, non sapete nulla di quello che accade fuori”, ha esordito il conduttore. “Patrizia ha pubblicato su Instagram una foto del figlio con N.F.P.I.G., dunque un acronimo. Cosa significherebbe?”. “‘Non Farti Prendere In Giro’“, hanno detto i coinquilini. Trevisan c’è rimasta malissimo, tanto che i due inizialmente si erano allontanati.

Ma la notte, si sa, porta consiglio. I due si sono addormentati insieme e sembra che ci sia stato un avvicinamento passionale. Diversi utenti su Twitter hanno notato alcuni ‘movimenti sospetti’: “C’era da aspettarselo”, ha scritto qualcuno. Oppure: “Ora vedremo cosa dirà la Trevisan”. Subito accontentati i fan del reality: “Per favore… dovresti capire”, ha detto l’ex volto di Non è la Rai a Pisu, assicurandosi che lui non faccia menzione di ciò che è accaduto nella notte. Ma l’occhio del Grande Fratello ha visto tutto e c’è da scommettere che stasera se ne parlerà. Sempre in prima serata, sempre su Canale 5.