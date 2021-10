Da quando Francesco Facchinetti ha denunciato di aver ricevuto un pugno in faccia senza apparente motivo, tutti i riflettori sono puntati su Conor McGregor, il lottatore campione di arti marziali. A far discutere questa volta sono una serie di tweet da lui pubblicati e poi cancellati in cui minacciava uno dei suoi storici rivali sul ring, Tony Ferguson, di “tornare a combattere solo per ucciderti“, dopo che lui lo ha accusato di abusare di sostanze dopanti, ormoni della crescita per gonfiare il suo fisico e migliorare le sue prestazioni. “Che triste bastardo sei. Niente cervello. Testa vuota. Serie di sconfitte. Nessuna gestione. Moglie che ci manda video spaventata”, avrebbe scritto Conor McGregor secondo quanto riferisce Fanpage.

E ancora: “Un giorno metterò fine alla tua vita lì dentro. Ho già vinto tutte le cinture e i soldi… Voglio solo uccidere uno dei tuoi lì dentro ora è l’unica cosa che mi resta da fare”. Parole forti quelle di McGregor, di cui ora non c’è più traccia se non nelle cronache, e che arrivano al culmine di una serie di rivelazioni e indiscrezioni sul suo conto che lo ritraggono come un uomo violento, dalle mani facili, che non si accontenta della vittoria ma vuole proprio “distruggere” l’avversario, che si circonda di bodyguard non per la sua sicurezza ma per proteggere gli altri delle sue possibili reazioni.