Una scelta per nulla scontata che ha conquistato Emma. gIANMARIA, il cantautore rap vicentino che, giovanissimo (18 anni), sta lasciando il segno a X Factor 2021, ha portato sul palco degli Home Visit – ieri su Sky e NOW, sempre disponibile on demand – una versione intensa e rabbiosa di uno dei brani più emozionanti di Rino Gaetano, “Mio fratello è figlio unico”. Da Emma, giudice della squadra, e dai fratelli D’Innocenzo, duo rivelazione del cinema italiano ospite di puntata, alla fine del brano gli applausi sono arrivati spontanei: il biglietto per i Live Show è suo, tornerà sul palco di #XF2021 giovedì 28 ottobre, su Sky e NOW. Accanto a lui, in squadra, ci sono Vale Lp e la band Le Endrigo.