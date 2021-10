Un tatuaggio “complementare” per suggellare ancora di più il loro legame indissolubile e segnare un nuovo inizio insieme. È quello che hanno fatto Ambra Angiolini e la figlia Jolanda, salita alla ribalta delle cronache per la sua presa di posizione contro Striscia la Notizia nella discussa rottura tra la madre e Massimiliano Allegri. “Un per sempre che non si poteva rifiutare”, ha commentato l’attrice pubblicando su Instagram alcune foto insieme alla figlia con il loro nuovo tatuaggio ben in vista. Sul braccio di Jolanda c’è una figura femminile che soffia verso il fiore tatuato invece sul braccio di Ambra, un soffione: quando mettono le loro braccia vicine, il disegno prende vita e acquisisce senso compiuto. “Alla fine mi ha convinta”, ha ammesso Ambra.

Tanti i commenti sotto al suo post, tra cui, in primis, quello di Jolanda: “Mami”, ha scritto semplicemente la ragazza. Pronta la risposta dell’attrice: “Tu e Leo, sono ricchissima“. Ma spicca anche il post di Francesco Renga, ex marito di Ambra e padre dei due ragazzi, che ironizza: “Vabbé…” con un’emoticon disperata, fingendosi contrario al tatuaggio.