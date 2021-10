La direttrice della fotografia del film “Rust” Halyna Hutchins, 42 anni, è stata uccisa da un colpo di pistola sparato sul set dall’attore Alec Baldwin. È successo durante le riprese del film western al Bonanza Creek Ranch di Santa Fe, in New Mexico. La donna è stata portata d’urgenza in elicottero all’ospedale del New Mexico ad Albuquerque, dov’è stata subito dichiarata morta. Ferito in modo gravissimo anche il regista Joel Souza, 48 anni, ricoverato in terapia intensiva al Christus St. Vincent Regional Medical Center di Santa Fe dov’è arrivato in ambulanza.

Secondo l’ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fe, Baldwin – che nel film interpreta il protagonista Harland Rust – non sapeva che la pistola di scena fosse stata caricata con proiettili veri. Il giornale Santa Fe New Mexican riporta che l’attore 63enne è stato visto fuori dagli uffici dello sceriffo, al telefono, “sconvolto e in lacrime” dopo aver saputo della morte di Hutchins. La professionista 42enne aveva diretto la fotografia del film d’azione “Archenemy” del 2020, con protagonista Joe Manganiello. Diplomata nel 2015 all’American Film Institute, era stata definita una “stella nascente” dall’American Society of Cinematographers.

Le riprese di “Rust”, immediatamente interrotte, sarebbero dovute andare avanti fino ai primi di novembre. Il film parla di un 13enne che all’improvviso deve badare a sè stesso e al fratello più piccolo a seguito della morte dei genitori, negli anni 80 dell’800 in Kansas. L’adolescente inizia poi una fuga con il nonno – interpretato da Baldwin – dopo essere stato condannato all’impiccagione per l’uccisione accidentale di un proprietario di un ranch.