“Problemi a lavorare con chi ha preso i voti da Lealtà Azione? No, io ho problemi a lavorare con chi dice sciocchezze e con chi dice cose non all’altezza delle istituzioni”. Primo giorno in Consiglio comunale per il candidato, sconfitto, del centrodestra, Luca Bernardo. Il pediatra del Fatebenefratelli, entrando a Palazzo Marino, ha ribadito di essere antifascista “e contro tutti i totalitarismi”. Le dichiarazioni, naturalmente, arrivano dopo l’inchiesta di FanPage che ha svelato i legami, a Milano, di Fratelli d’Italia e Lega col movimento neofascista, vicino agli Hammerskin. “I miei alleati mi hanno definito Orso Yoghi? Se è per questo mi hanno dato anche del Pinguino di Batman“, ha ironizzato Bernardo, commentando una cena elettorale del partito di Giorgia Meloni, registrata dalle telecamere di FanPage, in cui i presenti lo accostavano al buffo cartone animato nato negli anni Sessanta.