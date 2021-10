Agire subito per non far deragliare la ripresa e per preservare quella transizione ecologica che ha i suoi tempi e i suoi costi. Mario Draghi si è presentato all’Europa Building di Bruxelles portando questo messaggio al Consiglio europeo, il vertice che riunisce capi di Stato e di governo Ue, il vero organo decisionale dell’Unione. Il consiglio che si è aperto oggi alle 14 e si concluderà domani ha come temi di discussione le tensioni tra Bruxelles e Polonia, sviluppi e prospettive nel digitale e, appunto, il caro energia che sta colpendo colpendo tutti i paesi europei. Il presidente del Consiglio ha invece messo subito sul tavolo l’importanza di un coordinamento tra tutti e 27 Stati membri, operazione tutt’altro che semplice.

Il premier spagnolo Pedro Sanchez, prima di entrare al vertice, ha sottolineato ad esempio che vorrebbe che una prima parte dell’iter si chiudesse già a dicembre. Madrid ha introdotto una tassa sugli extraprofitti che incassano le aziende energetiche grazie alle maxi bollette e ha sempre spinto per un’azione coordinata a livello europeo, a cominciare dalla creazione di una piattaforma unica per gli acquisti di gas e metano. Ma al momento l’unico obiettivo percorribile sembra essere quello dell’alleanza di volenterosi per l’acquisto di riserve comuni di gas. A tarda sera, un accordo tra i 27 sul testo delle conclusioni del summit non è stato ancora trovato.

