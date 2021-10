Dopo i fatti relativi all’aggressione (o presunta tale) subita da Francesco Facchinetti per mano di Conor McGregor, anche Alessia Marcuzzi ha voluto dire la sua. L’ex compagna del Dj e produttore, nonché madre della figlia Mia (nata nel 2011), dopo un giorno di silenzio si è così espressa su Twitter: “Scusate ma da quando tirare un pugno è diventato normale?“, ha scritto in un cinguettio il 17 ottobre. Poi ha aggiunto: “Cioè questo signore se ne va in giro ad aggredire la gente (guardate cosa ha fatto ai VMA), ma siccome è il grande #McGregor piovono battute? Io non rido per niente. Sono con te, Francesco”. Queste le parole dalla ex conduttrice dell’Isola dei Famosi, a poche ore di distanza da quelle dell’attuale moglie di Facchinetti, Wilma Helen Faissol, testimone oculare dell’episodio recentemente avvenuto.

