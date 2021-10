Colpo di scena nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. A sorpresa, Sonia Bruganelli ha colto la palla al balzo per lanciare una frecciata al marito Paolo Bonolis, rivelando come abbia millantato ricchezze per conquistarla. L’assist alla produttrice è arrivato da Olga, la fidanzata di Aldo Montano, che ha raccontato come all’inizio l’atleta le “prometteva viaggi e poi spariva nel nulla“: il conduttore, Alfonso Signorini, ha chiesto quindi a Sonia Bruganelli come avesse fatto invece Bonolis a corteggiarla. E lei, ridendo, ha rivelato che ha usato anche lui il “metodo Montano”.

“Bonolis ha millantato ricchezze pazzesche, che aveva ma non così tante, parlava di case ville… “. Al che, Signorini le ha chiesto quale è stato il primo posto dove Bonolis l’ha portata in vacanza: “Ha detto che mi avrebbe portato in vacanza a Formentera su una sua barca pazzesca, e ci siamo stati, peccato che invece non era sua“, ha risposto Sonia Bruganelli tra le risate. Applausi e poi per fortuna del marito è arrivata la pubblicità.