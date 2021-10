Bandiere, applausi e cori di “Roberto, Roberto”. In piazza Santi Apostoli sono iniziati i festeggiamenti per la vittoria di Roberto Gualtieri, eletto nuovo sindaco di Roma al ballottaggio contro Enrico Michetti. Sul palco con il candidato del centrosinistra, anche il segretario del Pd, Enrico Letta e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Centinaia le persone presenti, tra militanti ed esponenti del partito che hanno fatto sentire la vicinanza al nuovo primo cittadino. “Ho vinto in tutti i quartieri perché vogliamo che in tutti i quartieri ci siano eguali diritti”, ha detto a margine della manifestazione, mentre sotto risuonava “I nostri anni” di Tommaso Paradiso.