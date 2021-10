“Che l’attuale ministro dell’Interno usi gli idranti coi lavoratori a Trieste e i guanti di velluto con gli squadristi che vanno ad assaltare le sedi sindacali mi stupisce e mi preoccupa. È stato fatto in maniera strumentale per le elezioni? Non lo so, spero di no. In ogni caso mi sembra evidente che ci sia un errore”. Sono le parole di Matteo Salvini, nel corso del punto stampa che ha fatto a Catanzaro sui ballottaggi. Nel discorso per spiegare l’esito del voto, il leader della Lega ha tirato in ballo la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese. E ha ribadito di volerla incontrare insieme a Mario Draghi.