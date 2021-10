forza della nostra democrazia nel nostro Paese e per l’applicazione della Costituzione”. Maurizio Landini, prima del suo intervento dal palco di piazza San Giovanni, partecipa al corteo della Cgil Lazio che, partito da piazza dell’Esquilino è confluito nel giorno del silenzio elettorale, prima dei ballottaggi per le amministrative, tra cui la stessa città di Roma: “I fascisti che hanno assaltato la nostra sede non si sono posti il problema della campagna elettorale e credo che insieme agli altri sindacati abbiamo fatto benissimo a proclamare immediatamente questa manifestazione. Questa non è una manifestazione elettorale o di parte – aggiunge Landini – questa è una manifestazione per la difesa della democrazia del nostro Paese ed è una manifestazione di tutti”. “È una giornata importantissima per ribadire lanel nostro Paese e per l’applicazione della”., prima del suo intervento dal palco di piazza San Giovanni, partecipa al corteo della Cgil Lazio che, partito da piazza dell’Esquilino è confluito in piazza San Giovanni per la giornata unitaria di Cgil, Cisl e Uil per dire ‘Mai più fascismi’ . Il numero uno della Cgil risponde a chi gli chiede della polemica su questa manifestazione indetta, prima dei ballottaggi per le amministrative, tra cui la stessa città di Roma: “I fascisti che hanno assaltato la nostra sede non si sono posti il problema della campagna elettorale e credo che insieme agli altri sindacati abbiamo fatto benissimo a proclamare immediatamente questa manifestazione.– aggiunge Landini – questa è una manifestazione per la difesa della democrazia del nostro Paese ed è una manifestazione di tutti”.

Sull’assalto alla sede della Cgil ad opera di no green pass e personaggi della galassia neofascista ed esponenti di Forza Nuova, Landini afferma che “bisogna capire quello che è successo, una cosa mai avvenuta da inizio Dopoguerra a oggi, un assalto a una Camera del Lavoro. E in tutto il mondo noi abbiamo avuto solidarietà e in tutto il mondo si è capito che non bisogna abbassare la guardia ed è ora di battere qualsiasi fascismo da dove esso venga – ma poi ‘assolve la gestione dell’ordine pubblico di sabato scorso – Lamorgese la ringrazio per il lavoro che ha compiuto e ringrazio la polizia per tutto quello che hanno fatto”.