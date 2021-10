Sono stati circa cinquecento i No green pass che a Milano, nel giorno dell’introduzione dell’obbligo di certificato nelle aziende, sono scesi in strada per protestare contro le misure introdotte dal governo. I manifestanti radunati all’arco della Pace si sono però trovati in disaccordo tra loro sulle tappe del corteo. “Andiamo a dare sostegno ai lavoratori dell’Amsa” ha proposto la rappresentante degli studenti No green pass. “Andiamo alla sede Rai” ha replicato un altro. E qualcuno alla fine ha perso la pazienza