Nel caos della protesta No green pass che ieri sabato 9 ottobre ha invaso le vie di Roma, si è trovato coinvolto anche l’attore e musicista statunitense Jared Leto: “Mi sono ritrovato in mezzo ad una protesta in Italia. Da quello che ho capito, riguardava obbligo di vaccino e green pass. Mi sono beccato il gas dei lacrimogeni e ho dichiarato chiusa la serata”. Questo quanto ha scritto in una Instagram story. Non solo: nel suo profilo da dieci milioni di follower compaiono anche video che lui stesso ha realizzato e che testimoniano i momenti più critici della manifestazione.