Alcune centinaia di manifestanti contro il Green Pass hanno provato a raggiungere Palazzo Chigi, esplodendo bombe carta lungo il percorso. Al momento il corteo è all’altezza di piazza San Silvestro e si sta mantenendo a distanza dal cordone delle forze dell’ordine. Molti manifestanti hanno il volto coperto e anche qui sono presenti anche esponenti di Forza Nuova, con le bandiere tricolore. Su via del Tritone sono stati lanciati molti fumogeni. La polizia – che ha effettuato diversi fermi – ha risposto con cariche di alleggerimento e l’uso di idranti per provare a far indietreggiare il corteo. Le tensioni vanno avanti ormai da ore con gli agenti in assetto anti-sommossa che presidiano l’ingresso di piazza Colonna e provano a disperdere i manifestanti, che lanciano petardi e bombe carta.