Luì e Sofi sono gli idoli di bambini e ragazzi. Basta dire “Me contro te” per avere subito l’attenzione dei più piccoli. E che sorpresa romantica hanno fatto ai loro fan! Luigi Calagna e Sofia Scalia si sposano e lo hanno annunciato con un video sulle note di Principessa. Una proposta fatta in pieno stile fiabesco con Sofì che incontra il suo principe.