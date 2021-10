Occorrono sacrifici, allenamento e disciplina per entrare a fare parte della Ultimate Fighting Championship, l’organizzazione di arti marziali miste (MMA) statunitense. Lo sa bene Alessio Sakara che ieri sabato 9 ottobre è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo insieme al collega Martin Castrogiovanni. “Collega” perché insieme conducono Tu si que Vales, lo show ‘macina-ascolti’ di Canale5. Sakara ha raccontato un’esperienza non molto piacevole, anzi: quando abitava in Brasile una sera come tante è uscito di casa e si è trovato davanti due ladri con armi da fuoco pronte a sparare: “Nel 2004 ritornavo da un combattimento dove mi ero anche rotto una costola e che per me è stato fondamentale: vedendo quello, gli americani decisero di mettermi sotto contratto. Ho aperto la porta di casa e mi sono ritrovato quattro persone davanti con la pistola. Mi hanno rubato tutto, comprese le valigie, mi hanno lasciato letteralmente in mutande, anzi in costume”. Toffanin ha ricordato che Sakara è partito per il Brasile senza soldi e possibilità: “Un brasiliano mi ha detto ‘se tu vuoi fare questo sport qui non esiste’. Nel 1999-2000 non esisteva l’MMA, al tempo di chiamava ‘vale tutto’. I brasiliani dicevano ‘puoi fare tutto ma non puoi offendere la madre’. Io non avevo soldi ma avevo una moto: l’ho venduta e sono partito”. Silvia ha chiesto a Sakara se abbia mai paura: “Sempre, quando si combatte. Solo che ho imparato a dominarla”.