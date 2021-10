Nicole, giovane cantante di 16 anni originaria della Bulgaria che ancora non parla l’italiano, conferma tutte le sue qualità e convince Mika anche in quest’occasione dove si è esibita – nella prima puntata dei Bootcamp di X Factor 2021, ieri sera su Sky e NOW, e sempre disponibile on demand – con una cover in francese del brano “Flou” di Angèle. Un’esibizione che lascia il segno e la porta direttamente al prossimo step di selezione: gli Home Visit.