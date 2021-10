Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza – in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ – Crozza commenta i risultati delle elezioni caratterizzate dall’astensionismo: “Come fa, per te Letta , ad essere una “grande vittoria”? Te lo dico meglio… su 200 mila aventi diritto tu hai preso meno di 20 mila voti. Cioè, ti ha votato meno di uno su dieci…praticamente hai vinto “per abbandono”.

