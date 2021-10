“Oltre un milione e duecentomila cittadini italiani chiedono che finalmente si possa decidere di non dover più imporre contro la volontà del malato la sofferenza come una tortura insopportabile. Poter decidere finalmente tra l’eutanasia clandestina che c’è già in Italia e quella legale fatta di regole, responsabilità, conoscenza, ovviamente assistenza per chi vuole vivere e rispetto della decisione di chi non lo vuole più”. Così Marco Cappato dell’associazione Luca Coscioni arrivato a piazza Cavour per il deposito delle firme in Cassazione per chiedere il referendum sull’eutanasia legale. “Le firme sono state raccolte nel silenzio dei capi dei grandi partiti ma la gente che ha firmato ha vissuto questo problema. Spero che la politica si renda conto – sottolinea Cappato – perché il referendum non è fatto contro i partiti e la politica ma è uno strumento per aiutarli a riprendere un contatto con la realtà sociale e con le persone“. “La politica dei partiti è autoreferenziale. Noi stiamo offrendo l’opportunità di occuparsi di una questione che riguarda le persone. Non è tempo di giochini ma di rispettare la democrazia che non è fatta solo di marketing elettorale”, conclude.

“La firma digitale rappresenta un’innovazione a servizio di partecipazione e democrazia. È digitale un terzo delle firme raccolte per il referendum per l’eutanasia. Non credo ci sia da avere paure al riguardo. Un milione e 200 mila persone vogliono si prenda una decisione sul diritto di poter scegliere di non subire una sofferenza insopportabile, tra eutanasia clandestina e legale”. Oltre 1,2 milioni di firme (quasi 400.000 online) raccolte da più di 13.000 volontari in 6000 tavoli di raccolta in oltre 1000 comuni. Due terzi delle firme sono state raccolte fisicamente su carta in tutte le province italiane, grazie a una rete capillare di 13.000 volontari, ma è anche stata la prima campagna al mondo a beneficiare della firma digitale.