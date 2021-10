L’Eurovision Song Contest 2022 si terrà a Torino e sarà condotto da Mika. Dopo mesi di attesa, la Rai ha deciso: il contest canoro europeo si terrà sotto la Mole. La città è stata preferita a Milano, Bologna, Rimini e Pesaro che avevano avanzato la propria candidatura assieme a Roma, Genova, Alessandria, Sanremo, Acireale e Palazzolo Acreide, escluse già in una prima selezione. Era stata l’ormai ex sindaca Chiara Appendino a candidare il capoluogo torinese proponendo come location per l’evento il PalaAlpitour e mettendo a disposizione, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, un budget di quasi sette milioni di euro stanziati dal Comune con la collaborazione della Regione e della Camera di Commercio. Quest’anno l’Eurovision si è tenuto a Rotterdam e ha visto la vittoria della band romana dei Maneskin: il regolamento del Contest prevede che l’edizione successiva si tenga nel Paese d’origine dei vincitori, ecco quindi spiegato perché nel 2022 sarà in Italia.

Nonostante la smentita arrivata nelle scorse ore, è stata confermata l’indiscrezione lanciata da Gabriele Corsi in diretta a Radio Deejay: a condurre la kermesse musicale sarà effettivamente Mika. Durante il programma di Radio Deejay “Chiamate Roma Triuno Triuno” il conduttore si era infatti lasciato scappare una notizia sull’Eurovision Song Contest: “Salutiamo Mika che sta conducendo X Factor (è in giuria, ndr) e che sta per condurre l’Eurovision. Ops, ci è sfuggito”. Poi, dopo ore di silenzio, sempre nel corso del programma era arrivata la smentita che, a sua volta, è stata sconfessata.