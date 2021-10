Nei giorni scorsi, l’aeroporto di Catania ha dato il benvenuto a Harrison Ford, l’archeologo più famoso del cinema. “Un grandissimo onore per #CTAairport poter dare il benvenuto in Sicilia ad Harrison Ford, in Sicilia per girare alcune scene del quinto episodio di Indiana Jones”, si legge in un tweet pubblicato dalla società di gestione dello scalo ieri 6 ottobre.

La grande produzione di Indiana Jones (uscita al cinema prevista per luglio 2022) ha allestito il set in vari punti della Regione, specialmente a Siracusa. Il passaggio dell’attore 79enne è stato segnalato anche in altre zone come Trapani, San Vito Lo capo e Cefalù. “Un’organizzazione perfetta – ha commentato a Skytg24 il direttore del parco archeologico di Siracusa, Carlo Staffile – e una collaborazione costante con noi. Abbiamo vigilato che tutto andasse come deciso per la salvaguardia del monumento e non c’è stata una sola nota stonata. Non credo che possa esistere un altro luogo al mondo più adatto delle latomie del Paradiso per ospitare un film come Indiana Jones”.

Tanti i fan che lo fanno fermato per alcuni scatti a cui non si è sottratto, anzi: “Yes sure”, ha risposto a tutti. “Che emozione vederlo qui. Ci ha chiesto la strada per andare al mare, voleva fare una passeggiata”, ha dichiarato a Repubblica un suo fan che lo ha incontrato.