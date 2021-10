Lapo Elkann ha sposato Joana Lemos. Le nozze si sono tenute ieri 7 ottobre, giorno del 44esimo compleanno dell’imprenditore. A riportare la notizia è stato il portale Whoopsee, che ha spiegato che la coppia si è sposata in Portogallo, Paese di nascita della 47enne nonché luogo dov’è sbocciato il loro amore due anni fa. Lì la coppia si è conosciuta durante una cena di beneficenza. Ora, il grande passo. Lontano dai riflettori e dal gossip, ad assistere al fastidio “si” vi erano solo le famiglie e gli amici più stretti.

Elkann aveva dichiarato più volte che avrebbe presto sposato la sua compagna, con la quale ha trovato serenità e stabilità. Lei, ex campionessa di Rally, gli ha fatto perdere la testa. Circa un anno fa l’annuncio del fidanzamento era stato dato dal settimanale Chi, mostrando l’anello regalato da Lapo a Joana: “Un anello in stile art déco ma con una novità, e cioè che la struttura intorno ai diamanti è in titanio, che è il simbolo della nostra unione perché è un materiale che deriva dal mondo dell’automobilismo”. E dopo l’anello, i fiori d’arancio. “È una donna che mi porta su ed è la prima che non sta con me per la visibilità o i soldi. Non ci nascondiamo niente. Abbiamo i codici del telefono l’uno dell’altra. È probabilmente la prima volta che non sono birichino, non guardo altrove e non ho più il complesso del seduttore”, aveva dichiarato ad inizio anno lui.