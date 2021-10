“L’impatto è stato violentissima, c’è stata una vera e propria esplosione. La ricerca dei corpi è ancora in corso. Non sono state coinvolte persone esterne a quelle presenti sul velivolo. Ora sta lavorando la polizia scientifica”. A parlare è il funzionario dei vigili del fuoco, Carlo Cardinali, presente a San Donato Milanese dopo l’incidente che ha coinvolto un piccolo aereo, precipitato su un edificio in costruzione. “Questa è un’area densamente abitata. Nel dramma c’è stata la fortuna di non aver colpito abitazioni o la stazione della metro“.