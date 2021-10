“L’edificio era in costruzione e per fortuna vuota. Ospiterà la stazione degli autobus di Autostazioni Milano, che gestisce San Donato e Lampugnano”. A parlare è Michele Puglisi, direttore dei lavori del palazzo di due piani contro cui, a San Donato Milanese, si è schiantato un aereo ultraleggero. “Oggi non c’era nessuno, ma domani ci sarebbero stati gli operai“.