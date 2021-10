“Vogliamo che i cancelli di questi summit siano aperti anche alle persone”. Lo dicono le attiviste e gli attivisti della rete Rise Up 4 Climate Justice che questa mattina sono arrivati a pochi metri dalla sede della Pre Cop26 e sono stati respinti dalle forze dell’ordine. Come si vede dalle immagini, ci sono stati momenti di tensione con carabinieri e polizia fuori dal centro congressi di Milano, il Mico, dove era in corso la giornata conclusiva della Youth4Climate.