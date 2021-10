È una performance intensa e suggestiva quella di Phill Reynolds che, nella terza puntata di X Factor 2021 – ieri sera su Sky e NOW, e sempre disponibile on demand – con la sua chitarra percussiva ha conquistato tutti con un’originale versione blues di “Ring Of Fire”. Colpiti ed emozionati i 4 giudici, che gli offrono 4 sì.