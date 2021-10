“Ho subito abusi per anni dal marito di mia madre”. La storia di Georgette Polizzi, raccontata a “Storie Italiane”, ha fatto commuovere anche Eleonora Daniele. L’ex protagonista di “Temptation Island”, oggi al quarto mese di gravidanza, è riuscita a voltare pagina, ma quegli episodi sono stati talmente forti e violenti da averla segnata a vita. Quando aveva 15 anni Georgette trovò il coraggio di scappare da casa, abbandonando sua madre e quel “mostro”. “Oggi per me è tutta un’altra storia, ho cambiato il corso della mia vita. Quando sei bambina credi di meritarlo, credi che certi abusi siano normali ed entri in una vita virtuale parallela e ti chiedi se i tuoi compagni vivono la stessa cosa”, ha confidato nella trasmissione del mattino di Rai1.

“Io ho perdonato mia mamma, oggi non c’è più”, ha confidato. “Ho capito che stava male, non era lucida. Mamma era bipolare, quindi mi picchiava e poi mi medicava. Gli assistenti sociali e gli psicologi hanno provato ad aiutarla, ma la malattia era troppo avanti e non è stato possibile fare nulla”. Ma le costole rotte, i lividi e le fratture non potrà mai dimenticarle, quelle no.

L’intervista realizzata da Eleonora Daniele è stata molto toccante. Gli occhi lucidi, e anche le lacrime, non sono mancate sul viso di Georgette. Che accusa: “Quello che più mi ha fatto male è che nessuno mi ha aiutata, né un vicino di casa, nessuno. Si vedevano i lividi, scrivevo a scuola letterine in cui parlavo delle percosse, ma nessuno ha mai fatto nulla, nemmeno i genitori dei miei amici, mi hanno lasciata sola”.