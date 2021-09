“Draghi sa quello che diciamo, adesso però va fatto”. La portavoce di Fridays For Future Italia, Martina Comparelli, commenta così l’incontro che è avvenuto questa mattina in Prefettura a Milano tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e alcune attiviste per il clima, tra cui Greta Thunberg. “Vediamo cosa succederà al G20”, ha aggiunto Vanessa Nakate.