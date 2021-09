Nell’esatto luogo in cui è stata ritrovata l’auto di Giacomo Sartori, il giovane informatico scomparso da Milano e ritrovato impiccato ad un albero, la troupe di Storie Italiane ha subito un furto: è stata scassinata la vettura degli operatori del programma condotto da Eleonora Daniele. Il tutto è accaduto in pieno giorno, mentre il cronista Rai era impegnato a fare interviste.

“Siamo venuti qui per raccontare la vicenda di Giacomo Sartori. Abbiamo parcheggiato l’auto in un luogo un po’ nascosto e abbiamo sentito delle persone per un paio d’ore. Al ritorno abbiamo trovato questa sorpresa. Il danno è ingente: intorno ai 30mila euro di strumentazione. Purtroppo qui è già successo, ma di giorno la cosa ci ha sorpreso”, è stato il suo racconto. Ed Eleonora Daniele in puntata ha commentato: “Ora mi chiedo davvero se chi ha rubato le nostre telecamere possa essere in qualche maniera correlato a quello che è successo a Giacomo Sartori.