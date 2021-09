“Con me ci hanno provato sempre tutti. Anche i migliori amici dei miei fidanzati”. Parole di Lory Del Santo a I Lunatici di Radio2. Un rapporto con l’amore stretto e a volte conflittuale, fino alla violenza che oggi l’attrice ha raccontato ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro Giorno su RaiUno: “Lui mi picchiava e anche violentemente. Avevo il volto tumefatto e ho pensato di fare una foto per dimostrare quello che mi faceva ma poi non l’ho fatto. Avevo paura di rimanere imprigionata nella vendetta”. Una confessione forte, tanto che la conduttrice ha chiesto come mai Lory non abbia denunciato: “Ho cercato di essere paziente ma ad un certo punto non ce l’ho fatta e l’ho lasciato… Non aveva neanche motivo, una volta mi ha picchiata perché avevo fatto ritardo ad un aperitivo con degli amici in comune”. Episodi di violenza che ancora una volta ricordano l’importanza di denunciare e chiedere aiuto e che non esiste un motivo per picchiare una donna.