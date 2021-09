L’ospite-detective della puntata de I Soliti Ignoti andata in onda ieri 28 settembre è stato Angelo Russo, noto ai più per il ruolo di Agatino Catarella nella fortunata serie Rai Il Commissario Montalbano. L’attore siciliano, in gioco anche lui per devolvere il montepremi a Terres des Hommes (la Fondazione internazionale per i diritti dei minori), ha esordito con una serie di scelte che hanno fatto insorgere il web.

In particolare, ad accendere la discussione tra gli appassionati del game condotto da Amadeus, sono stati i due errori iniziali. Russo non ha indovinato le prime due identità e non ha chiesto neanche l’indizio. “Per il terzo puoi chiederlo..”, è infatti intervenuto il conduttore. Pioggia di commenti su Twitter: “Ma com’è possibile sbagliare subito? Chiedi l’indizio!”. Oppure: “Non succede mai un errore dietro l’altro..”. A questo punto Russo ha deciso di chiedere l’indizio e, non a caso, ha indovinato. La puntata è poi proseguita tra alti e bassi e, alla fine, Catarella è riuscito a vincere il bottino di 26.500 euro. E i fan si sono dovuti ricredere. Stasera si tornerà a giocare per la solidarietà.