Anche una dirigente della polizia sul palco dei No green pass che sabato 25 settembre hanno riempito piazza San Giovanni a Roma. Alla manifestazione ‘Contro il green pass, per la Libertà e il futuro’,da Ancora Italia, Movimento 3V, No paura day, Primum non nocere, Fisi e Fronte del dissenso, è intervenuta a sorpresa anche la vicequestore di Roma, Nunzia Alessandra Schilirò: “Noi poliziotti abbiamo giurato sulla Costituzione, per questo sono qui”, ha detto, sostenendo che “il green pass italiano è illegittimo” e bisogna “unire le nostre energie per indicare una via migliore”. La questura intanto ha avviato un’azione disciplinare sulla poliziotta.

In serata si è espressa anche la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese: “Riguardo alle gravissime dichiarazioni rese dal vice questore Schilirò durante la manifestazione no vax di ieri sera a Roma, sto seguendo la vicenda personalmente con il capo della Polizia, Lamberto Giannini, affinché vengano accertate, con assoluta celerità, le responsabilità sotto ogni profilo giuridicamente rilevante a carico dell’interessata”.